Perugia, novità in centro storico: apre il primo "pit-stop sindacale" per i rider

Venerdì 9 ottobre apre a Perugia il "primo punto" rider della città, un luogo, spiega la Cgil, "in cui i ciclo-fattorini che sempre più numerosi popolano le vie del capoluogo, potranno trovare accoglienza, assistenza, informazione sui propri diritti e servizi: wi-fi libera, ricarica dispositivi, bar e cassetta professionale degli attrezzi per la bici".

Ad ospitare questo "pit-stop sindacale" voluto e pensato dalla Cgil di Perugia, in collaborazione con le categorie Nidil, Filcams e Filt e con Udu e Rete degli Studenti Medi, sarà il circolo Porco Rosso, in via dei Priori 50, nel pieno centro storico della città.

L’inaugurazione del nuovo punto rider, spiega ancora il sindacato, "è in programma venerdì 9 ottobre alle ore 18.00 presso il circolo Porco Rosso: saranno presenti due rider/sindacalisti del Nidil Cgil, Antonio Prisco di Napoli e Yiftalem “Talem” Parigi di Firenze, primo rappresentante sindacale per la sicurezza eletto in Italia dai rider. Dopo l’inaugurazione è previsto un volantinaggio nel centro storico e di fronte al Mc Donald’s di Pian di Massiano".