Perugia pronta a celebrare San Costanzo, il programma completo: la corsa in centro è la grande novità

L'attesa sta per finire a Perugia dove tutto è pronto per il giorno di San Costanzo, patrono del capoluogo umbro che domani verrà celebrato come ogni 29 gennaio. A causa delle restrizioni legate all’emergenza coronavirus e al contenimento della pandemia, alcuni eventi non si potranno svolgere ma il Comune, in particolare l’assessorato allo Sport e al Commercio, hanno predisposto un programma comunque ricco con eventi riservati a tutte le età (accesso agli eventi regolato dalle normativa anti-Covid).

SAN COSTANZO 2022, IL PROGRAMMA COMPLETO

La grande novità di questo 2022 è rappresentata dall’attesissimo appuntamento con la prima edizione della corsa di San Costanzo, gara riservata al settore giovanile della Fidal. L’evento, in corso Vannucci, è organizzato dal Comune insieme alle società Atletica Capanne ed Atletica Avis ed è riservato alle seguenti categorie: pulcini (2017-2018), esordienti C (2015-2016), esordienti B (2013-2014), esordienti A (2011-2012) e ragazzi (2009-2010). Il via della prima gara sarà alle 15.15, l’ultima alle 16.

Continua a leggere >>>