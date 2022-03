Perugia: parchi storici, un piano da 4,4 milioni di euro

Un progetto da 4,4 milioni di euro complesssivi per la riqualificazione dei parchi Sant'Angelo, San Matteo degli Armeni e de Pincetto. Un progetto da finanziare con i fondi del Pnrr che l'assessore all'ambiente del Comune di Perugia, Otello Numerin, porta oggi in giunta per l'approvazione.

Gli interventi rappresenteranno un ulteriore tassello nella riqualificazione delle aree verdi cittadine, da quelle più centrali a quelle più periferiche come è già avvenuto per il parco di via Diaz a Madonna Alta. La scelta di intervenire nei tre parchi piuttosto che in altri, compresi i giardini del Frontone per i quali proprio oggi è stato reso pubblico il patto di collaborazione con Gioform/Eurochocolate, è dettata dall'attestazione di area storica della Soprintendenza. "Bollino" che le tre aree in questione hanno già ottenuto.