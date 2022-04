Progettazione europea, come farla in modo efficace: il corso di Soroptimist Italia

Progettazione non solo come tecnica da utilizzare per presentare progetti ed ottenere sovvenzioni, ma anche come mezzo attraverso il quale l'Europa può aiutare i suoi cittadini e costruire il suo futuro. Parte da questo concetto l’idea del corso di formazione “Scrivere un buon progetto: mettiamoci al lavoro” che il Soroptimist International Club di Perugia ha deciso di organizzare nell’ambito delle proprie attività di service finalizzate a promuovere e sostenere le possibilità di inserimento delle giovani generazioni nel modo lavorativo. Quattro incontri online gratuiti, a partire da lunedì 9 maggio (gli altri sono previsti il 17 maggio, il 7 e il 14 giugno, tutti dalle ore 17 alle 19 su piattaforma Microsoft Teams), che idealmente rappresentano un prosieguo ideale di un corso similare tenuto nel 2021 abbracciando tematiche che svariano dai concetti essenziali della progettazione alle specifiche attività concrete di gruppo finalizzate a capire come leggere un bando ed approntare un vero formulario di proposta, fino ad un focus specifico sulle opportunità per il terzo settore, nel panorama delle fondazioni, ed una veloce panoramica delle opportunità e le sfide offerte dallo strumento del Pnrr.

A dettare gli argomenti, “il fatto che nel periodo 2021-2027 l’Italia avrà a disposizione risorse europee senza precedenti e dovrà gestire non solo i tradizionali fondi di investimento, ma anche le risorse messe a disposizione dal Dispositivo di Ripresa e Resilienza, l’ormai noto Next Generation Eu”, spiega Gabriella Agnusdei, presidente del Soroptimist International Club Perugia. “In aggiunta a tali cospicue risorse – prosegue - ci saranno poi quelle derivanti dal panorama dei fondi diretti che l’Europa metterà in campo nei diversi settori economici e sociali. Tale quadro finanziario può diventare ancora più complesso se allargato al mondo dei finanziamenti privati gestiti da enti molto differenti tra loro come fondazioni di origine bancaria, imprese, enti religiosi, organizzazioni. Ora più che mai, rispetto al passato, l’Italia è dunnque chiamata a combinare immaginazione, capacità progettuale e concretezza, per consegnare alle prossime generazioni un Paese più moderno, all’interno di un’Europa più forte e solidale”.

Docente del corso sarà ancora Maria Ragano Caracciolo, impegnata da anni nel ruolo di project manager per le tematiche della progettazione europea ed amministratore unico di Thinking Europe 2.0. “Il successo ottenuto lo scorso anno – conclude la presidente Agnusdei – ci ha spinto ad organizzare questa seconda edizione che, affrontando gli aspetti più operativi della progettazione, consentirà di sperimentare l’elaborazione di una vera proposta progettuale attraverso la creazione di un team di lavoro che possa interagire in modo efficace ed efficiente. Il corso vuole rappresentare un aiuto concreto per individuare opportunità, saper leggere tra le righe di queste e saper poi redigere, in tutte le sue parti di contenuto e formali una proposta progettuale. Particolarmente importante il focus sui fondi gestiti dagli enti privati che è stato voluto con l’intento di fare maggiore chiarezza su tale importante fonte di finanziamento spesso poco conosciuta”. Il corso, giova ribadire interamente gratuito, sarà aperto a tutte le persone interessate ad acquisire nuovi concetti e maggiore consapevolezza per queste tematiche di grande attualità.

Per iscriversi sarà sufficiente inviare una email all’indirizzo perugia@soroptimist.it entro martedì 2 maggio. Ulteriori informazioni sul sito www.soroptimist.it/club/perugia/ o sulla pagina Facebook del Soroptimist International Club Perugia.