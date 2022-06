"Prendo il reddito di cittadinanza e vorrei lavorare, ma i navigator non si sono mai fatti sentire"

“Prendo il reddito di cittadinanza e vorrei lavorare, ma non sono mai stato chiamato da nessuno. I navigator non li ho mai visti”.

Rosario ha avuto delle difficoltà nella vita, ha anche una invalidità che non gli impedisce di lavorare e grazie al reddito di cittadinanza riesce a pagarsi un affitto, bollette e cibo. “Però vorrei lavorare, sto cercando e sono sempre stato in attesa di una chiamata da chi doveva trovare un lavoro a chi prende il reddito di cittadinanza – racconta – ma mi sono sempre scontrato con il silenzio. In questo periodo leggo di imprenditori che non trovano persone per colpa del reddito, ma la mia esperienza è che il lavoro offerto non è sempre chiaro oppure è stato assegnato dopo che la notizia è uscita sui giornali”.

Proprio in merito alle recenti polemiche sui “furbetti” del reddito e su chi non ha voglia di lavorare, Rosario esprime le sue idee: “Ci sono dei disonesti? Ne sono sicuro, ma il reddito è un aiuto e un sostegno per tante persone che altrimenti non ce la farebbero – dice – Non si trova personale per colpa del reddito? Non è vero, non c’è possibilità di inserire le persone nel mondo del lavoro. Ho fatto domande e richieste all’ufficio del lavoro, ho provato con i navigator, ma non ho mai ricevuto risposta. Mi sono proposto per tante cose, ma niente da fare. Non chiedo chissà cosa, ma di poter vivere dignitosamente”.

Rosario si è offerto di aiutare gli anziani, di ripulire le tombe al cimitero o tagliare l'erba. Si è proposto a commercianti che si lamentavano di non trovare nessuno, "ma il posto era già prese - conclude nel suo racconto - Ci sono tanti come me che vogliono lavorare, ma chi ha i nostri nomi e avrebbe dovuto presentarci delle proposte, non si è mai fatto sentire".