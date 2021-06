Perugia, premio “Paladino del Ponte” al Cavaliere del Lavoro Antonio Campanile

Il premio “Paladino del Ponte” istituito dal Centro Socio Culturale “I Maggio” di Ponte San Giovanni è stato assegnato al Cavaliere del Lavoro Antonio Campanile, presidente di Saci Industrie Spa. La cerimonia di consegna nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno, nella sede del Centro, alla presenza del Sindaco di Perugia Andrea Romizi, di monsignor Marco Salvi, vescovo ausiliare di Perugia - Città della Pieve, del Presidente del Consiglio regionale Marco Squarta e del presidente della Cciaa Umbria Giorgio Mencaroni.

“L’idea del premio “Il Paladino del Ponte” -spiegano gli organizzatori- nasce dalla nostra convinzione che Ponte San Giovanni non debba essere vissuto solo come luogo di problemi irrisolti e irrisolvibili. Al contrario, siamo convinti che la nostra comunità sia ricca di tante potenzialità, di grandi capacità imprenditoriali, di tanti esempi di cura della cosa pubblica e di civismo. Abbiamo così pensato -proseguono- di portare alla luce le qualità positive di Ponte San Giovanni, per ricostruire fiducia e speranze nei nostri concittadini, attribuendo ogni anno un riconoscimento simbolico a un membro della comunità ponteggiana che si sia messo in evidenza per la sua attività nel quartiere, negli ambiti professionali, imprenditoriali, educativi, sportivi, assistenziali ecc., dando un buon esempio e orientando verso modelli positivi i comportamenti, le abitudini di vita e i valori della cittadinanza. La scelta di assegnare la prima edizione del premio al Cav. Campanile -concludono- è motivata dal suo aver portato avanti l’azienda di famiglia, da molti decenni a Ponte San Giovanni, accrescendone l’importanza a livello nazionale e facendone un esempio di capacità imprenditoriali e umane, riconosciute da tutta la comunità ponteggiana. Il nostro è il riconoscimento a un uomo e a una famiglia esemplari.”