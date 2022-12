Perugia premiate due delle sue eccellenze dello sport: l’Atletica Arcs Cus Perugia e Sakura Judo

L’amministrazione comunale, con il sindaco Andrea Romizi e l’assessore allo sport Clara Pastorelli, ha premiato questa mattina in sala del consiglio comunale due delle eccellenze sportive della città, ossia il Sakura Judo e l’Atletica Arcs Cus Perugia. Presenti anche il presidente del Coni regionale, Domenico Ignozza, e il presidente del comitato regionale Fidal, Carlo Moscatelli.

SAKURA JUDO

Il primo riconoscimento è stato per la Sakura Judo, società che compie 40 anni essendo stata fondata nel 1982. Dopo aver mosso i primi passi nel quartiere di Case Bruciate, il sodalizio fondato dal Maestro Roberto Sabatini opera da anni ormai nella frazione di Ponte San Giovanni. Oltre a celebrare la ricorrenza dei 40 anni nella giornata di oggi l’Amministrazione ha reso onore alla Sakura anche per la conquista, ennesima, del campionato nazionale Csen e per la promozione in serie A1 nel campionato nazionale a squadre Fijlkam, cui la società ha partecipato come Cus. In sala del Consiglio, insieme al presidente Daniele Calzoni, presenti le atlete Letizia Mencarelli, Federica Fioriti e Federica Faraone.

“Ci tenevamo a premiarvi – ha spiegato l’assessore Clara Pastorelli – per i tanti successi ottenuti da una società che lavora molto e che rappresenta un vanto per Perugia. La conquista del campionato nazionale Csen e la promozione in A1 nel torneo Fijlkam sono la conferma di un percorso virtuoso che da 40 anni la Sakura judo porta avanti”. Nel ringraziare Roberto Sabatini per l’impegno profuso nella società da ormi 40 anni, il sindaco Andrea Romizi ha espresso soddisfazione nel vedere che il lavoro di anni, condotto con costanza e sacrificio, ha portato a risultati così importanti, con la promozione in A1 che rappresenta la classica ciliegina sulla torta.

ATLETICA ARCS CUS PERUGIA

Il secondo riconoscimento è andato all’Atletica Arcs Cus Perugia “per il proficuo lavoro che da anni svolge con i suoi atleti tanto da ottenere risultati rilevanti a livello nazionale”.

Due i risultati da menzionare: la promozione nella categoria oro (una sorta di serie A) grazie all’impresa portata a termine nella finale argento svoltasi a settembre a Perugia che lancia le umbre tre le prime 12 società in Italia, e le convocazioni in Nazionale di Laura Ribigini e Melissa Fracassini. Ad entrambe è stata consegnata dall’Amministrazione una pergamena.

I dirigenti della società, guidati dal presidente Cavicchi, hanno ricordato che l’Arcs Cus nasce nel 2011 dalla fusione della società Arcs Strozzacapponi e Cus Perugia. Oggi nel settore femminile la società accoglie atlete da tutta l’Umbria, essendo divenuto punto di riferimento per l’intera regione.

“Volevamo celebrare e festeggiare – ha spiegato l’assessore Pastorelli – i successi dell’Arcs Cus in un luogo speciale come è palazzo dei Priori. Si tratta, infatti, di successi che vengono da lontano e che sono frutto di un lungo lavoro. Credo che questa società sia l’esempio più fulgido di meritate vittorie giovanili che portano in alto il nome di Perugia”.

Per il sindaco Romizi l’atletica si è guadagnata nel tempo una grande attenzione da parte delle istituzioni e della città grazie a risultati storici. Nel caso dell’Arcs Cus ciò è frutto di una scelta lungimirante, condotta una decina di anni fa quando due società diverse decisero di unire le forze per dare vita ad un unico sodalizio. “Questo è un insegnamento importate che dobbiamo cogliere soprattutto in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo: ossia che si possono ottenere grandi risultati solo facendo rete e lavorando sodo”.