Una giornata all’insegna della carità: la decima edizione del Pranzo della Misericordia

La comunità di Ponte Pattoli si è unita in un gesto di solidarietà per la decima edizione del Pranzo della Misericordia. L’evento, organizzato dal Gruppo di Preghiere e Opere della Divina Misericordia in collaborazione con la Caritas della Zona Nord di Perugia, ha visto una partecipazione straordinaria che ha superato i confini della parrocchia locale.

Il salone parrocchiale Rosario Trevisani è diventato un luogo di incontro e condivisione, dove famiglie bisognose, anziani e persone sole hanno potuto godere di un momento di gioia e fraternità.

La presenza di Don Nicolò Gaggia insieme al suo instancabile e prezioso collaboratore Don Giuseppe Ricci, Don Alberto Veschini e Don Mauro Angelini guida spirituale del gruppo di preghiera rettore della Chiesa del Gesù di Perugia, oltre a Padre Giuseppe Scolamacchia, frate minore della Basilica di Santa Maria degli Angeli, ha sottolineato l’importanza dell’evento come simbolo di carità cristiana e vicinanza umana.

Presenti inoltre il sindaco del comune di Perugia Andrea Romizi, l’assessore alla cultura Leonardo Varasano, l’assessore alle politiche sociali Edi Cicchi, il consigliere comunale Federico Lupattelli, Lia Trancanelli e il Professore Fausto Santeusanio dell’associazione “Alle Querce di Mamre”, e tutto il gruppo dell’Associazione “Santa Caterina” di Solfagnano-Parlesca.