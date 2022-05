Centro storico, la Municipale sequestra hashish a due giovanissimi. Segnalato per consumo di eroina un 35enne

La Polizia Municipale, nell'ambito del contrasto del consumo di stupefacenti e del degrado urbano, ha individuato e segnalato alla Prefettura tre soggetti, di cui uno minorenne per uso e possesso di sostanze stupefacenti. In centro storico gli agenti hanno proceduto al sequestro di hashish detenuto rispettivamente da un ragazzo italiano classe 2001 e da un minorenne controllato in via Volte della Pace. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura per l’attivazione delle sanzioni amministrative. Eroina invece è stata sequestrata ad un assisano di 35 anni al quale è stata applicata la misura del divieto di espatrio con sospensione del passaporto , con divieto di conseguire tali documenti per un periodo di più mesi.