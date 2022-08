La polizia di Stato e le nuove bici elettriche di servizio. Utili e belle a vedersi. Ne abbiamo data notizia qualche giorno fa [ Per pattugliare il centro storico in maniera costante e agile.... ecco i poliziotti dotati di bici-elettrica. Il progetto del Questore (perugiatoday.it) ].

Abbiamo incrociato in via Mazzini quattro appartenenti alle forze di polizia. Due di essi – un uomo una donna – erano a bordo delle bici elettriche fornite recentemente in dotazione.

Sono utili, o si gioca solo sull’effetto immagine?

“Consentono di raggiungere con celerità i luoghi dove può esserci bisogno di un intervento tempestivo”.

Faccia un esempio.

“Mettiamo che chiamino adesso per un intervento rapido in via di Priori. Giro il mezzo e in due minuti arrivo sul posto”

È una dotazione (in)sufficiente?

“Intanto ci muoviamo con queste due. Poi si vedrà”.

Dove le tenete?

“Vengono posteggiate all’interno del Posto di Polizia in Piazza Danti, dove ch’è anche il punto ricarica”.

Quando la modernità fa immagine. Ma è anche al servizio di una maggiore efficienza. C’è peraltro da aggiungere che il mezzo è bello e identitario. Notevole la scritta POLIZIA lungo la canna e i colori tipici del Corpo. Un’innovazione lodevole.