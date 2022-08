Polizia di Stato e bici elettriche. Te li trovi davvero dappertutto. Una mattinata fitta di incontri… per caso, tra vicoli e piazze della Vetusta

Polizia di Stato e bici elettriche. Te li trovi davvero dappertutto. Una mattinata fitta di incontri… per caso.

Poteva sembrare un amichevole promo. O una curiosità. Ma le letture e i commenti al nostro servizio sui mezzi elettrici a due ruote in dotazione alla Polizia confermano un’attenzione inusuale.

E gli incontri dell’Inviato Cittadino di ieri mattina, per vicoli e piazze dell’acropoli, sono la conferma della versatilità di questo mezzo ecologico e pienamente funzionale al controllo di una città come Perugia.

Dunque, nelle nostre peregrinazioni mattutine fra giornalismo militante e ginnastica, abbiamo incrociato i poliziotti in bici più d’una volta.

Beccati all’uscita del posto di Polizia in piazza Danti, in piazza Grande a scrivere e annotare circostanze, al Belvedere di Porta Sole a dare indicazioni ai turisti. Poi in salita per via Fratti, sotto Maestà delle Volte. Infine, all’Arco della Pesa, mentre ci informavamo sullo stato di avanzamento dei lavori alla Porta dei Tei. Ma questi stanno proprio dappertutto! E non c’è stata una volta in cui, richiesti di mettersi in posa per uno scatto, i due agenti non si siano mostrati sorridenti e disponibili.