Si rinnova l’iniziativa ‘Piantala con la plastica’. Invito ecologico di Acli, Gesenu, Parco Agrosolidale Urbano e Ortinsieme. In linea con quanto già accaduto lo scorso anno [Plastic free anche a Perugia. Porta una busta di plastica e ritira una piantina… piantala con la plastica (perugiatoday.it)]. Identica la logica e la modalità di ritiro della piantina/scambio. Basta recarsi al Parco Monte Morcino, entrando dalla strada San Galigano. Si conferisce una busta di plastica e si ritira una piantina. La campagna è iniziata il 22 aprile, “Heart day”, nome usato per indicare il giorno in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra.

L’iniziativa si ripeterà ogni mercoledì dalle 14:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:30 alle 12:00. Recando con sé una busta di plastica, si riceverà in cambio una piantina che si potrà mettere a dimora dove si desidera: orto, giardino, terrazzo di casa, spazio condominiale Il progetto s’inquadra nella nobile finalità di sensibilizzare alla progressiva riduzione nell’utilizzo della plastica. Che uccide l’ambiente. Mentre una pianta lo/ci aiuta a vivere. Il Parco Agrosolidale urbano di Montemorcino è nato nel 2017 per promuovere un’agricoltura urbana, orientata all’inclusione, all’integrazione, all’educazione ambientale e alimentare.