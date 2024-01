Perugia piange Luciano Mazzetti: "Perugino conosciuto in tutto il mondo"

Perugia piange Luciano Mazzetti. "Pedagogista, docente universitario conosciuto in tutto il mondo che proprio a Perugia ha creato e diretto la scuola del Centro Internazionale Montessori - ricorda il Comune di Perugia in una nota - . L’istituto che accoglie dai bambini del nido, alla casa dei bambini e della scuola primaria, agli studenti della media e del liceo, è un’eccellenza della città di Perugia".

E ancora: "Con la sua scomparsa, si spegne non solo un docente ma anche un ricercatore, un collaboratore dell’Unicef e della Rai, un grande professionista nel suo rapporto profondo con le scuole Montessori di tutti i continenti. Proprio per il suo ruolo e l’attività svolta nel corso della sua vita il sindaco Andrea Romizi, il 21 novembre del 2021, aveva consegnato al professore Luciano Mazzetti il Baiocco d’oro con il ringraziamento della città di Perugia per il suo contributo culturale e la sua testimonianza di perugino, cittadino del mondo".