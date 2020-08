Perugia a rischio retrocessione, il monito di Romizi a società e calciatori: "Serie B patrimonio preziosissimo per tutta la città"

Un monito per società e calciatori. Perché stasera è la serata della verità. Restare in Serie B, oggi o mai più. Il Comune di Perugia e il sindaco Romizi chiedono "il massimo impegno e ardore agonistico". Ecco il messaggio: "Stasera contro il Pescara – sottolineano il sindaco Andrea Romizi e tutta l’Amministrazione comunale di Perugia - ci si giocherà una stagione. Come tutti i tifosi biancorossi siamo idealmente stretti attorno al Grifo e partecipi delle sorti del Perugia Calcio. La serie B è un patrimonio preziosissimo, non solo sportivo, di tutta la città. Un patrimonio che ci aspettiamo venga difeso con il massimo dell'impegno e dell'ardore agonistico".

