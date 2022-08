LA SEGNALAZIONE | Perdita d'acqua in Strada dei Conservoni: segnalata da oltre un mese, ma nessuno interviene

I cittadini di Strada dei Conservoni, alle porte di Perugia, in zona San Marco, esasperati dalla situazione, scrivono alla nostra Redazione per segnalare l'ennesima problematica al manto stradale che ogni giorno viene percorso dalle decine e decine di abitanti del quartiere.

Dopo le "buche lunari" segnalate nei mesi scorsi e che hanno causato diverse rotture di copertoni alle auto dei residenti, ora, da oltre un mese, una perdita d'acqua continuamente segnalata al Comune e a Umbra Acque, sta letteralmente erodendo la strada. Per giunta, nell'unico tratto di poche centinaia di metri che non è stato oggetto di riasfaltatura nello scorso mese di giugno, quindi già dissestato.

"Comune e Umbra Acque si rimbalzano la responsabilitàa a vicenda - segnalano i cittadini del posto - mentre l'acqua continua a scorrere, prorpio in un periodo di siccità conclamata e oggetto di varie ordinanze anti spreco. La situazione non è più tollerabile e noi che passiamo più volte al giorno per questo tratto di strada e ci sentiamo impotenti".

La richeista è che chi di dovere possa risolvere quanto prima la sgradevole situazione, soprattutto per limitare uno spreco di una risorsa così preziosa come l'acqua, che è un bene di tutti.