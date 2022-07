Parco dei Rimbocchi. Una proposta. Quei pallai ormai abbandonati potrebbero diventare campo per cinofili

Parco dei Rimbocchi. Quei pallai ormai abbandonati potrebbero diventare campo per cinofili. Ne abbiamo parlato come di uno spazio abbandonato, in evidente degrado [ Quei pallai in disarmo al parco del Cva dei Rimbocchi. Qualche ipotesi su cosa farne... e una proposta saltata (perugiatoday.it) ].

La recinzione è stata piegata dalla caduta di un albero. Il fondo dei due campi da gioco paralleli è sconnesso. Ormai, da un cancelletto in disarmo, entrano gruppi di cinofili che ci portano i cani a sgambare. Li lasciano all’interno e poi stanno lì a vederli giocare e parlano del più e del meno.

Questo accade quotidianamente. E se è vero – come diceva Darwin – che “l’uso sviluppa la funzione”, non si vede perché quello spazio non venga definitivamente consacrato alla funzione che svolge da un pezzo.

Da spendere non c’è quasi niente,. Si tratta di riportarci un paio di camion di terra per pareggiare i livelli. Mettere due/tre cestini per la raccolta delle deiezioni. Dare una sistemata alla recinzione. E il gioco è fatto.

C’è chi dice che è uno spazio modesto e che, all’inizio di via Fratelli Purgotti c’è già qualcosa di analogo. Non importa. Sempre meglio utilizzare un luogo che lasciarlo al degrado e all’abbandono. Gli stessi cinofili si propongono di prendere in carico la zona. Perché non tentare?