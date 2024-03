Strisce blu, a Perugia il pagamento del parcheggio è a portata di app. E si può anche prenotare

Parcheggi sempre più digitali a Perugia. Strisce blu a portata di smartphone con i nuovi sistemi presentati dall’assessore comunale Gabriele Giottoli (deleghe al Marketing territoriale, sviluppo economico, Perugia digitale Partecipazione, turismo); Mattia El Aouak – Ceo & Founder di ParkingMyCar Italia srl; Andrea Mazzoni, chief commercial officer di ParkingMyCar Italia srl; Alessandro Crescenzi, director of operations di Saba Italia spa. Presente il sindaco Andrea Romizi.

Tramite l’applicazione ParkingMyCar, pagare la sosta sarà una procedura sempre semplice e intuitiva che consentirà un notevole risparmio di tempo agli automobilisti.

“Non posso che accogliere con piacere e soddisfazione tutte le implementazioni di quei servizi che rendono la vita del cittadino più semplice. È questa app è proprio questo e nasce dalla sinergia tra pubblico e privato per rendere i servizi ancora più fruibili. Da tecnico che viene dal settore dell’informatica sono ancora più sensibile a temi come questo e accolgo con enorme piacere il concetto dell’innovazione applicato anche alle piccole cose quotidiane per rendere gesti, come ad esempio la gestione della propria sosta a pagamento in città, a portata di click” ha commentato l'assessore Giottoli

“Questa partnership ci rende particolarmente orgogliosi, innanzitutto, perché Perugia è la nostra città, e possiamo offrire il nostro know proprio dove è nata ParkingMyCar. Un ritorno a casa dopo aver fatto tanta esperienza nelle città italiane e presso tutti gli scali portuali e aeroportuali del nostro Paese. Siamo nati qui nel 2018, ed in pochi anni abbiamo raggiunto maturità ed esperienza tali da poter essere punto di riferimento anche per la nostra amata Umbria - ha commentato Mattia El Aouak - Siamo sicuri che attraverso la nostra app renderemo più smart la sosta sia ai residenti, sia ai turisti che arrivano nel capoluogo: non pochi visto che parliamo di circa un milione l’anno. Perugia entra così nell’ecosistema digitale di parcheggi creato da ParkingMyCar consentendo, tramite un’unica applicazione, il pagamento della sosta in modo sicuro e veloce. Siamo convinti che questo contribuirà a decongestionare la città aiutandola nella sostenibilità ambientale. Saremo utili anche nella transizione digitale dei parcheggi: modalità sempre più utilizzata nelle città perché pratica e semplice, concepita affinché possa velocizzare l’operazione di sosta, rendendo così più ‘smart’ l’imponente utenza di Perugia”.

“Grazie al Comune e al gestore della sosta, Sipa e a Saba Group, portiamo a Perugia l’applicazione per il pagamento digitale della sosta striscia blu più completa, facile e comoda presente sul mercato. Siamo sicuri che ParkingMyCar, grazie al suo ormai consolidato sistema di assistenza ai clienti sarà un alleato efficace ed efficiente per Perugia come dimostra di esserlo nelle città italiane, in porti, aeroporti e stazioni in cui siamo già presenti. Sappiamo quanto sia importante per Perugia gestire al meglio il flusso veicolare, e ottimizzare la gestione delle strisce blu e siamo convinti che l’ecosistema digitale creato dalla nostra azienda fornirà un grande contributo alla città. Sono felice e orgoglioso, da perugino, dell'attivazione. Ci tengo a sottolineare - ha evidenziato Andrea Mazzoni - che Perugia gode di un piano della sosta e infrastrutture di parcheggio all'avanguardia, elementi per nulla scontati, nemmeno in grandi città. I parcheggi a corona del centro storico rappresentano da sempre infrastrutture di interscambio che hanno permesso ai cittadini di raggiungere il centro, evitando congestioni di traffico nell'acropoli, anche grazie alle soluzioni di mobilità alternativa. La combinazione tra queste infrastrutture e i più innovativi strumenti digitali rappresenta un approccio moderno e all'avanguardia nella mobilità cittadina, di cui il sistema sosta è uno dei principali pilastri”.