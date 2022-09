Perugia: Pannello ztl fuori uso, turisti incastrati con l'auto in via Campo Battaglia

Due anni fa il pilomat di viale Indipendenza veniva rotto da un gruppo di vandali saltandoci sopra. Da quel momento quotidianamente l’area è presa d’assalto da auto senza permesso e turisti che parcheggiano tutto il giorno gratis. Multe poche.

Recentemente residenti e commercianti assistono a uno strano evento: auto di turisti con navigatore che arrivano fino in fondo alla via, ormai pedonale da decenni, e cercano di raggiungere il centro storico. Lo stesso accade dal varco dei Tre Archi, spesso con il paletto di ferro rimosso per motivi di servizio pubblico e non rimesso.

A giugno da Palazzo dei Priori avevano assicurato che sarebbe stato montato il sistema Ztl (che i residente chiedono attivo H24, sennò accade come in via Campo Battaglia, di cui parleremo tra poco, ormai occupato stabilmente da auto senza permesso), ma ancora non se ne sa nulla (c’erano stati problemi di compatibilità di sistema di controllo). “Per tutta l’estate siamo stati ostaggio di auto non autorizzate a sostare e transitare – dice un residente - C’è il suv gigantesco che con arroganza si piazza davanti a Sant’Ercolano o negli stalli, i furgoni di operai e artigiani senza il permesso carico e scarico rilasciato dal Comune, moto e scooter parcheggiati dove capita, professionisti che mettono un foglio sul cruscotto: Sto lavorando al civico …”.

Un altro residente chiede informazioni: “È possibile che in un’area riservata ai residente del settore 4 vengano a parcheggiare tutti i possessori di auto elettriche o con il tagliando disabili o addirittura di altri settori?. Perché quando esco di casa ce ne sono diverse”.

Nelle proteste periodiche che i residenti hanno inoltrato alla Polizia municipale, infatti, ci sono anche diversi abusi, tra false residenze, radiocomandi clonati e usi scorretti dell’area di sosta. “Sono anni che abbiamo segnalato il rilascio di permesso residenti ad alcuni professionisti che qui hanno lo studio, ma la loro abitazione è altrove – racconta un altro cittadino - Noi residenti vorremmo una lista trasparente e veritiera degli effettivi residenti e loro permesso e chi non ha diritto che venisse depennato”.

Ed eccoci in via Campo Battaglia, dove ormai da mesi le telecamere e i pannelli della Ztl non funzionano, con il risultato che auto non autorizzate entrano e sostano, anche per giorni, in un’area dove non ci sono le strisce blu e quindi non si paga (un parcheggio gratuito in centro storico). Non ci sono le strisce perché dopo i lavori di restauro e recupero dell’area fu deciso, con ordinanza, di non permettere più la sosta ai non residenti; ma non è più così. Mesi fa i cittadini hanno inoltrato una petizione chiedendo la chiusura H24 dell’area, ricevendo solo il mancato intervento in relazione al mancato funzionamento dei pannelli e delle telecamere.

Anche in questa zona, infine, si assiste ogni giorno, per più volte, al tentativo da parte di turisti, italiani e stranieri, di percorrere la via, per arrivare ai paletti davanti a Sant’Ercolano e trovarsi la strada sbarrata, con il navigatore che li indirizza a oltrepassare la chiusura, percorrere le scalette e riprendere la strada per piazza Italia. Essendoci i tavoli di un ristorante, però, sono costretti a fare marcia indietro. “Non sa quante volte, quando il ristorante toglie la pedana quanto auto ho visto fare le scalette di Sant’Ercolano” racconta un residente rassegnato.