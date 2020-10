Il panettone più buono del mondo? Quello di Maria Annunziata Carbè è da medaglia di bronzo

Un panettone che vale la medaglia di bronzo al campionato del mondo dedicato al celebre lievitato natalizio. L'ha conquistata Maria Annunziata Carbè della Pasticceria 2000 di Perugia all'ultima edizione della competizione promossa dalla Fip, federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria che si è svolto nei giorni scorsi al Cinecittà World.

Nuovo riconoscimento per la "Mary" che continua nel suo cammino professionale tra le eccellenze, un percorso costellato di riconoscimenti e attestati (vari i premi ottenuti per esempio con il suo gelato) che contribuisce a portare in alto il nome dell'Umbria nel panorama della gastronomia e dell'artigianalità di qualità.