E' il giorno clou di Perugia 1416: a Corso Vannucci sfila il Grande Corteo e poi la Corsa del Drappo, il programma

Dopo le prime due gare spettacolari - arco storico e la Mossa della Torre - e ieri notte lo spettacolare arrivo in città di Braccio ForteBracci, il Palio di Perugia (Perugia 1416) entra nell'ultimo giorno, quello spettacolare e quello più amato dai rionali. La Domenica del Palio fa rima sia con lo spettacolare corteo storico (con tanto di delegazione in arrivo da altre città dell'Umbria e di fuori regione) che con la gara regina, ovvero la Corsa del Drappo.

Il Gran Corteo Storico e la Corsa del Drappo si concentreranno in poco più di 2 ore con alle ore 17 la partenza del Corteo della Reggenza dalla sede di Perugia1416 (situata in via Oberdan 50) seguito da quello di Braccio Fortebracci che da piazza Italia partirà percorrendo tutto Corso Vannucci per ricongiungersi all’altro in piazza Grande (piazza IV Novembre). Qui avverrà l’incontro tra i due cortei e il primo Priore nero, del Nobile Collegio della mercanzia, accoglierà Braccio quale nuovo signore della Città consegnandogli sotto il Grifo, simbolo di Perugia, le chiavi della città. Subito dopo (alle ore 17,40 circa) i cinque Rioni, interpretando il tema univoco 2023, sfileranno nell’ordine della classifica della precedente edizione. Il Gran Corteo in onore di Braccio partirà da piazza della Repubblica, attraverserà Corso Vannucci per arrivare in piazza IV Novembre. I 5 Rioni saranno giudicati dalla Giuria per l’attinenza storica, l’interpretazione e la scenografia.

Il Gran Corteo proseguirà con la sfilata, nell’ordine, delle delegazioni ospiti: Montone (Donazione della Santa Spina), Gualdo Tadino (Giochi delle Porte), Camerino (Corsa alla Spada e Palio - Soavi Allegrezze dei Da Varano - Aspidum Sagittas); Senigallia (Il Solenne Ingresso), Visso (Torneo delle Guaite), Todi (La Disfida di S.Fortunato – Arcus Tuder). Ad aprire il Corteo saranno gli Sbandieratori di Gubbio. Per tutta la durata del corteo questo non dovrà essere attraversato pertanto, insieme alla Galleria Nazionale, si invita coloro che sono diretti a vedere la mostra sul Perugino a non attraversarlo, percorrendo eventualmente vie alternative.

Subito dopo il Gran Corteo prenderà il via la Corsa del Drappo, terza ed ultima gara sportiva. Gli atleti correranno nell’anello compreso tra piazza IV Novembre, Corso Vannucci, piazza della Repubblica e ritorno. La Corsa del Drappo è una staffetta di velocità e resistenza che prevede quattro cambi per squadra, uno per giro, per un totale di cinque giri. Durante la gara i giurati del Corteo consegneranno le loro valutazioni che, sommandosi ai punteggi delle gare sportive, decreteranno il nome dei Rione vincitore del Palio 2023 che sarà premiato nella scalinata di palazzo dei Priori. La rievocazione si concluderà con una festa generale nelle taverne dei Rioni e nei ristoranti del centro storico.

LA GARA DELL'ARCO - E’ stato il Magnifico Rione a Porta Sant’Angelo, detentore del Palio 2022, a vincere la prima gara del tiro dell’arco storico in notturna, seguito dai Magnifici Rioni di Porta San Pietro, Porta Sole, Porta Santa Susanna e Porta Eburnea. La prima competizione di Perugia1416 si è tenuta venerdì sera durante la Festa Campestre, che si è svolta al giardino del Complesso Monumentale di San Matteo degli Armeni in una serata che ha visto anche gustosissimi bandi di sfida tra i Rioni, musica e teatro.

LA MOSSA DELLA TORRE - E' seconda sfida tra i 5 Rioni . La gara è stata vinta dal Magnifico Rione Porta Sole

ALBO D’ORO - Il Palio è stato vinto nelle precedenti edizioni per tre volte da Porta Santa Susanna (2016, 2017, 2019) e una volta da Porta Sole (2018) e da Porta Sant’Angelo (2022); simbolicamente, non essendo stato conteso causa pandemia, nel 2020 è stato donato alla città di Perugia, e nel 2021 agli operatori economici del Centro Storico. Il Palio 2023 – per la prima volta dipinto su tela – è un’opera di Alessandro Sciscione, “Il sogno è dell'anima, il pensiero è dello spirito”, che ha vinto il concorso "Un palio d'artista per il Rione vincitore nell'edizione 2023”, indetto tra Associazione Perugia1416 e Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, riservato agli studenti iscritti.