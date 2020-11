IV Novembre, Perugia onora l'Unità d'Italia e le Forze Armate: il messaggio di Mattarella

Le norme anti-contagio e le forti restrizioni ai tempi del coronavirus, non hanno però fermato all’Ara Pacis di Perugia le cerimonie ufficiali per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, anche se in forma statica e riservata e senza pubblico. Erano presenti, infatti, solo la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il Sindaco di Perugia Andrea Romizi, la consigliera Erika Borghesi in rappresentanza della Provincia di Perugia e il Prefetto, dott. Armando Gradone.

E' stato letto il messaggio letto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ricordato come “il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate celebri il valore dell’unione dei territori e dei popoli che con il Risorgimento hanno dato origine all’Italia. Insieme -sono ancora le parole del presidente- supereremo questi giorni difficili così come insieme abbiamo costruito la Repubblica, libera e prospera.”

