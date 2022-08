Corso Bersaglieri, ok lavori per 230mila euro per rifare l'asfalto

Lavori in previsione per corso Bersaglieri. Approvato dalla giunta comunale di Perugia, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, il progetto esecutivo per il rifacimento della pavimentazione stradale della via.

Gli interventi, dal punto di vista tecnico, sono indirizzati al risanamento delle parti carrabili ammalorate tramite la demolizione dell’attuale pavimentazione bituminosa e cementizia e il rifacimento di una nuova pavimentazione in calcestruzzo spazzolato.

Le opere prevedono un impegno economico di 230mila euro interamente finanziati con risorse comunali.

Per l’amministrazione si tratta di un ulteriore tassello nell’ambito del più ampio programma di riqualificazione delle strade cittadine, finalizzato al miglioramento della qualità e della sicurezza delle stesse.