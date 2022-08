Un nuovo singolo per la band umbra Frammenti: è online "Fuoco e cenere"

Dopo il successo online con oltre mezzo milione di visualizzazioni con il singolo “Un Attimo” ft. Space One, la band umbra Frammenti ci riprova e pubblica “Fuoco e cenere”, brano che parla di chi per sentirsi vivo sfida le proprie paure e le proprie ansie.

È il “non ne posso più” che viene urlato con la consapevolezza che, anche questa volta, correre non è stato abbastanza. Nonostante tutto, però, non ci si ferma, scegliendo di riprovarci, di rialzarsi e risorgere come una fenice, perché non ha senso “mollare se l’alternativa è solo poter vivere a metà”.

Frammenti è una band umbra composta da Simone Federici (voce), Eugenio Maglio (basso) e Federico Maracaglia (chitarra e sintetizzatori). La loro musica varia dal rock al pop, dal rap alla più recente future bass. Nel 2020 la band ha partecipato al concorso Una voce per l’Europa, classificandosi al primo posto nella sezione brani in lingua italiana. Nel 2021, dopo il passaggio delle selezioni regionali, la band partecipa come finalista alle nazionali a Sanremo Rock esibendosi sul palco del Teatro Ariston e in piazza a Sanremo in occasione di Sanremo Live in the City. Successivamente pubblicano il singolo “Un Attimo” in collaborazione con Space One che li porta in vetta alla classifica degli artisti emergenti del MEI. Il 2022 inizia con l’approdo a Una voce per San Marino dove arrivano semifinalisti.