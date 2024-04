Nomine & Poltrone - Stefano Tofoni è il nuovo comandante della polizia provinciale di Perugia

Ha preso servizio, nella sede di via Palermo della Provincia di Perugia, Stefano Tofoni nuovo comandante della polizia provinciale. Ad accoglierlo sono stati: Stefania Proietti presidente della Provincia di Perugia, Francesco Grilli e Adriano Bei rispettivamente segretario e direttore generale dell’Ente e David Fantauzzi consigliere provinciale con delega alla polizia provinciale, insieme a tutto il corpo di polizia provinciale e alla sua vicecomandante Rosita Ciuffoli.

“Le sfide da affrontare sono tante – ha detto la presidente Proietti – voglio ringraziare il segretario Grilli che si è occupato fino ad oggi di questo settore. La Provincia non può fare a meno della Polizia Provinciale, per questo crediamo che il nuovo comandante potrà dare la giusta spinta al Corpo. Da questa figura ripartiamo per crescere e a fare la differenza sarete voi agenti. Sono previste delle immissioni di personale nel Corpo, nei limiti del piano del personale”.

Un grazie sentito l’ha rivolto Fantauzzi, alla vicecomandante Ciuffoli, per la solidità e concretezza che ha saputo esprimere in questo momento di passaggio. “Con la guida stabile del nuovo comandante – ha concluso - cercheremo di aumentare anche l’organico, nel rispetto delle norme”.

Direttore e segretario generale hanno sottolineato l’importanza della figura del comandante ringraziando ogni agente per aver assicurato lo svolgimento del servizio, in questa fase di passaggio.

“Grazie per la calorosa accoglienza - ha detto Stefano Tofoni - io sono uno di voi, nasco professionalmente dalla strada e ho 24 anni di anzianità, di cui 13 al comando della polizia locale di Sant'Elpidio a Mare. Credo fortemente sulle singole professionalità e nel fattore umano, per me il benessere individuale e lavorativo sono elementi essenziali che, sommati, portano al benessere organizzativo e ai risultati. La mia porta sarà sempre aperta per ascoltarvi, raccogliere le vostre difficoltà, cercando di dare risposte. In me troverete un persona che sa ascoltare ma anche decidere”.

A chiudere l’incontro è stata la vicecomandante Rosita Ciuffoli annunciando l’arrivo di sei auto Jeep Renegade (una per ogni nucleo), che permetteranno di espletare al meglio i compiti di controllo del territorio.