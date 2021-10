Perugia, nuovi orari per le biblioteche comunali: aumentano i giorni e le ore di apertura

Aumentano i giorni e le ore di aperura al pubblico nelle biblioteche comunali di Perugia, con i nuovi orari in vigore da lunedì (4 ottobre) nel rispetto delle misure di sicurezza Covid19: sono 16 le ore in più a settimana, con orario continuato in Augusta e un pomeriggio di apertura in più per le pubbliche letture nelle bibilioteche Sandro Penna, Villa Urbani e San Matteo degli Armeni, quest'utlima specializzata sui temi della pace e dei diritti umani. Per San Matteo e Villa Urbani inoltre più tempo all’insegna dei libri, dello studio e della cultura anche all’aperto, grazie agli spazi verdi presenti.

IL NUOVO ORARIO:

(in grassetto le modifiche in vigore dal mese di ottobre)

Augusta

lunedì e mercoledì 9.00-18.30 | martedì, giovedì e venerdì 9.00-13.00

Biblionet

dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 | martedì e giovedì 15.00-19.00

San Matteo degli Armeni

da martedì 5 ottobre: dal martedì al venerdì 9.00-13.00 | martedì, giovedì e venerdì 15.30-19.30

Sandro Penna

dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 | lunedì, martedì e mercoledì 15.00-19.00

Villa Urbani

dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 | martedì, mercoledì e giovedì 15.00-19.00