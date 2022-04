Parchi, nuovi giochi in arrivo a Madonna Alta e Ponte della Pietra

Due importanti parchi cittadini saranno dotati a breve di nuovi giochi, grazie alle donazioni di due associazioni cittadine. Nel dettaglio il comitato “Largo Madonna Alta” ha donato a Palazzo dei Priori un’altalena a due posti da posizionare nell’area verde di largo Madonna Alta.

La Polisportiva Arci Ponte della Pietra ha, invece, proposto di donare al Comune due altalene, di cui una inclusiva, un gioco a molla, un “bilico” e una palestrina da installare nell’area verde di Casenuove, assegnata peraltro in gestione alla medesima associazione.

“Ringraziamo sentitamente e con profonda gratitudine – spiega l’assessore all’ambiente Otello Numerini – le due associazioni che hanno dimostrato, anche questa volta, un forte attaccamento agli spazi cittadini nell’ottica della valorizzazione degli stessi. La collaborazione con le realtà associative cittadine è per il Comune di Perugia un motivo di vanto oltre che uno strumento fondamentale per elevare la qualità dei nostri, numerosissimi, spazi verdi al fine di renderli sempre più accoglienti ed adatti alle esigenze dei cittadini, in particolare bambini ed anziani”.