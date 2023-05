Perugia, nuove aperture in centro storico: arriva Rame, la prima distilleria urbana

È il primo del suo genere a Perugia. E sì, sarà in pieno centro storico. Il 26 maggio, in via Appia (con ingresso anche da via Cesare Battisti), apre i battenti Rame, la distilleria urbana di Perugia. Un locale "un po' diverso", frutto della 'scommessa' di tre giovani imprenditori: Alberto Castaldo, Andrea Cavalagli e David Cucco.

La peculiarità è la produzione direttamente nel locale, con un alambicco di rame da 200 litri a vista, con botaniche selezionate e distillate nel cuore di Perugia. Distilleria, quindi, ma anche bar e piccola ristorazione. E poi, dicono i fondatori, anche vini naturali, birre artiginali e cocktail con prodotti realizzati proprio da Rame. Un unicum, insomma, che alzerà ufficialmente la saracinesca venerdì 26 maggio dalle 11 del mattino.