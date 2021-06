Perugia, internet gratis in centro storico e nei parchi: la mappa delle aree coperte dal nuovo wifi

Connessione wifi nel centro storico, nei principali parchi e negli edifici pubblici per una Perugia Ultradigitale. La copertura, garantita da 127 nuovi 'access point' (che presto diventeranno 150), consentirà già da oggi a cittadini, turisti e studenti di collegarsi alla rete WifiUmbria in maniera facile (non richiede autenticazione), sicura, veloce e gratuita. Perugia è così il primo comune della regione ad attivarla, nell’ambito del progetto finanziato con fondi POR Fesr tramite Umbria Digitale.

Queste le aree coperte da WifiUmbria a Perugia:

CENTRO STORICO

ALTRE ZONE CITTADINE E TRASPORTI PUBBLICI

UFFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO

PARCHI CITTADINI E IMPIANTI SPORTIVI

A presentare il nuovo servizio, nella mattina di oggi (giovedì 24 giugno) alla sala della Vaccara in Comune, il sindaco Andrea Romizi, l’assessore Gabriele Giottoli, l’amministratore unico di Umbria Digitale Fortunato Bianconi e il dirigente Energia e Smart City del Comune di Perugia Gabriele Alessandro De Micheli. L’assessore regionale Michele Fioroni, non potendo essere presente, ha inviato un messaggio video, nel quale ha tenuto a sottolineare come la realizzazione di questo progetto, partito nel 2019, rilanci Perugia come cuore digitale, attraverso la connettività wifi oggi indispensabile per cittadini e aziende, e apra una stagione nuova di servizi ma anche di collaborazione tra Umbria Digitale e il Comune di Perugia.

“La rete - spiega l'assessore Giottoli - permetterà la realizzazione di una serie di servizi innovativi, che senza infrastrutture come questa non sarebbero possibili.” Dal canto suo, Bianconi conferma la "volontà di Umbria Digitale di rendere concreti progetti chiave per la digitalizzazione del territorio". Soddisfazione espressa anche dal dirigente De Micheli: "Finalmente anche Perugia ha la sua rete wifi sicura e performante, al passo coi tempi e con le migliori tecnologie. La rete è pensata per essere collegata e funzionare in maniera integrata con altri investimenti che il Comune andrà a fare, come per esempio quelli del Bando Periferie nelle aree di Madonna Alta, Bellocchio, Fontivegge”.

