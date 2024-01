Perugia, nuova chiusura per la strada Ponte Valleceppi-Pretola

Il Comune di Perugia annuncia che "dal 22 gennaio al 15 marzo è prevista la chiusura della strada Ponte Valleceppi-Pretola per la prosecuzione dei lavori finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico della Ripa di Pretola".

I lavori, prosegue Palazzo dei Priori, per un importo complessivo di 2,3 milioni di euro, sono finanziati nell’ambito del Pnrr.

"In questo inizio di anno siamo in procinto di iniziare una delle ultime fasi di lavoro - dichiara l’assessore Otello Numerini - che prevede la realizzazione del muro paramassi e delle opere a rete lungo la strada Ponte Valleceppi–Pretola. Purtroppo, per motivi di sicurezza e per poter eseguire le opere previste siamo costretti a chiudere nuovamente questa via, ma vorrei rassicurare i residenti ricordando che siamo entrati nell'ultima fase dei lavori e a primavera saranno ultimati".