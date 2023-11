Un Natale perfetto a Perugia, accese luminarie e la super stella cometa. Mercatini e Casa di Babbo Natale inaugurati

A Perugia, da questa sera, risplende la magia di “Un Natale perfetto”. La Casa di Babbo Natale in piazza Matteotti, le luminarie con motivi color oro e argento in corso Vannucci e viale Indipendenza, i mercatini in via Mazzini, piazza della Repubblica e corso Vannucci e la stella cometa di 23 metri ai giardini Carducci, novità assoluta di quest’anno, sono stati inaugurati oggi dal sindaco Andrea Romizi, con il vicesindaco Gianluca Tuteri, gli assessori Clara Pastorelli, Gabriele Giottoli e Luca Merli, i vicepresidenti del Consorzio Perugia in centro,Paolo Mariotti e Alessandro Granieri, e la curatrice della mostra mercato, Lucia Boccolini (Magenta Events). Piazza Matteotti, in particolare, da oggi diventa piazza del gioco grazie a numerose attrazioni per bambini: il trenino, la giostra con cavalli, lo stand dedicato ai giochi di una volta e la casetta di Babbo Natale che accoglie i più piccoli nei fine settimana che precedono la festa. Babbo Natale qui sarà felice di fare foto con i visitatori e sarà possibile lasciare letterine in un’apposita cassetta. “Questo momento ci avvicina alle festività natalizie – ha detto il sindaco Romizi –. L’augurio è che siano giorni vissuti con serenità e proficui per il centro storico e per tutti i nostri quartieri”.

Ecco le date dei prossimi eventi a cui la cittadinanza è invitata a partecipare. Primo dicembre alle 15.30: inaugurazione della pista di ghiaccio in piazza Italia; 7 dicembre alle 18: accensione dell’albero di Natale in piazza IV Novembre e inaugurazione di “Dolcissima” in corso Vannucci; 8 dicembre alle 17: inaugurazione del presepe presso le Logge di Braccio a cura della Diocesi; 10 dicembre alle 16.30: inaugurazione delle mostra con i lavori realizzati dai bambini per i 100 anni del luna park a Perugia e laboratori del Post presso il centro camerale Alessi in via Mazzini.