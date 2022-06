"Recuperare e valorizzare i resti dell'abbazia benedettina di Mugnano", il Pd chiede l'intervento del Comune

Mugnano, frazione di Perugia, è nota certamente per i suoi muri dipinti, una serie di pitture murali esterne in stile contemporaneo che caratterizzano il territorio dal 1983, un’esposizione permanente di grande interesse e pregio.

Ma il territorio di Mugnano è noto anche per il suo patrimonio storico artistico più antico. Le sue origini infatti sono strettamente legate all’insediamento dei monaci benedettini che vi costruirono un’abbazia tra il IX e il X secolo. I monaci iniziarono a bonificare il territorio, e i terreni paludosi di lì a poco divennero tra i più fertili della regione.

L’abbazia dipese dai benedettini fino alla metà del XIV secolo, quando venne soppressa e data in commenda ai Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, oggi Cavalieri dell’Ordine di Malta, attualmente proprietari dell’antico sito.

“Oggi l’abbazia benedettina, struttura ormai quasi millenaria nel centro di Mugnano, sta letteralmente cadendo in rovina, vittima del degrado, dell’intercedere del tempo, e di una serie di buone idee avanzate ma mai realizzate - afferma la capogruppo del Pd in consiglio comunale, Sarah Bistocchi, annunciando “di concerto con il circolo Pd Mugnano”, la presentazione di un ordine del giorno con cui si chiede al sindaco e alla Giunta di attivarsi affinché “ciò che resta dell’abbazia possa essere recuperato e valorizzato, anche in un’ottica di riqualificazione e rilancio del territorio stesso di Mugnano”.