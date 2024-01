Nuovo lutto sul lavoro in Umbria, la rabbia di lavoratori e sindacati: "Fermiamo la mattanza". Chiesto un tavolo anti-infortuni

Nel 2023 i morti sul lavoro in Umbria sono stati 25, un numero che proporzionato alla platea dei lavoratori attivi, colloca la nostra regione a livello naziomale nella fascia a massimo rischio decessi e incidenti secondo le ricerche dell'Osservatorio Vega. E l'anno nuovo, solo neanche due settimane, si è aperto con un nuovo lutto con l'operaio rimasto vittima in un cantiere dove venivano effettuati dei movimenti terra. Per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. I sindacati scendono subito in piazza per richiamare l'attenzione delle istituzioni perche si è ormai dinnanzi ad una e propria mattanza. "L’ennesima vita spezzata nell’esercizio di un diritto costituzionale come quello del lavoro. Per questo è urgente dare le gambe alla Piattaforma sindacale unitaria per la ‘Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro” hanno affermato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maria Rita Paggio, Angelo Manzotti e Maurizio Molinari che chiedono “per l’ennesima volta un incontro urgente per discutere delle nostre proposte presentate all’iniziativa del 31 ottobre 2023”.

“In questo contesto occorre intervenire: l’Umbria risulta essere tra le più colpite da questo terribile fenomeno delle morti sul lavoro. Troppo spesso nel nostro sistema produttivo i lavoratori sono costretti a subire le peggiori condizioni perché soffocati dalla compressione dei diritti generata dal ricorso all’appalto e al sub appalto usato come leva di competitività al ribasso”: hanno cocluso i vertici della Triplice sindacale.

C'è un calo sull'attenzione eo formazione sicurezza? Oppure l'organizzazione del lavoro non è adeguata per portare avanti certi cantieri importanti e complessi? O ci troviamo di fronte a disgrazie non preventivabile? Tante domande che richiedono uno studio per mettere in moto un nuovo piano sicurezza più consono alle nuove esigenze lavoratoive magari con materali anti-infortunistici innovativi. La richiesta di un tavolo di lavoro contro i lutti sul lavoro arriva a livello di Regione dal capogruppo regionale del Pd, Simona Meloni: “Va costruito quanto prima un sistema che possa fungere da rete e filiera - dice Meloni - un meccanismo che metta al centro il lavoratore e le imprese virtuose, attraverso incentivi e opportunità, per evitare di dover rincorrere sempre la tragedia, una volta che sia troppo tardi. Si riparta dalla piattaforma sindacale presentata qualche settimana fa e anche la Regione faccia la propria parte, adottando anche tutte le misure, anche economiche, necessarie per sostenere questo lavoro di squadra fondamentale. Si riparta convocando i sindacati: la politica non può più mettere la testa sotto la sabbia e deve mettere finalmente fine a questa strage”.

Operaio muore nel Perugino

Paolo Capone, Leader UGL e Roberto Perfetti, segretario regionale ribadiscono che è venuto il momento di investire sulla sicurezza per prevenire incidenti mortali- “Un ulteriore e triste infortunio sul lavoro è costato la vita ad un operaio di poco meno di 50 anni dopo essere stato travolto dal terreno, mentre si trovava all'interno di uno scavo per la sistemazione di alcune tubature nella zona di Valfabbrica in provincia di Perugia. L'operaio è stato soccorso dal personale del 118 ed estratto vivo, morendo poi in ospedale. Come UGL chiediamo, dunque, alle istituzioni locali e nazionali di intervenire in maniera immediata, rafforzando le misure in materia di sicurezza sul lavoro. E’ doveroso intensificare i controlli e incrementare l’efficacia degli interventi per garantire una formazione adeguata e continua in materia di sicurezza sul lavoro”.

IL DOSSIER SICUREZZA VEGA

Per l'Osservatorio Vega il podio dell'insicurezza in zona rossa ci sono: Abruzzo, Umbria, Molise, Puglia, Basilicata e Campania. "Nei primi undici mesi del 2023 è sempre il settore delle Costruzioni a registrare il maggior numero di decessi in occasione di lavoro: sono 139. È seguito dal settore dei Trasporti e Magazzinaggio (97), dalle Attività Manifatturiere (96) e dal Commercio (61). La fascia d’età numericamente più colpita dagli infortuni mortali sul lavoro è sempre quella tra i 55 e i 64 anni (272 su un totale di 745). Le donne che hanno perso la vita in occasione di lavoro da gennaio a novembre 2023 sono 47, mentre 28 hanno perso la vita in itinere, cioè nel percorso casa-lavoro. Gli stranieri deceduti in occasione di lavoro sono 142, mentre sono 38 quelli deceduti a causa di un infortunio in itinere. Il mercoledì risulta il giorno più luttuoso della settimana, ovvero quello in cui si sono verificati più infortuni mortali nei primi undici mesi dell’anno (20,2%)".