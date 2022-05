Monteluce, S. Erminio. C’era una volta l’officina meccanica. Oggi è diventata il paradiso dei fotografi voluto da Mario Pennicchi

Monteluce, S. Erminio. C’era una volta l’officina meccanica. Oggi è diventata il paradiso dei fotografi.

Il Fotoclub fondato da Mario Pennicchi, innamorato dell’arte fotografica, si chiama “Al garage di Elio” (il padre di Mario).

Dopo un ventennio di chiusura, quei locali tornano a nuova vita. E non è un caso che all’ingresso si raccontino le care figure di Pietro, Nello e Fernando, i tre meccanici che l’Inviato Cittadino vedeva al Bar Vitali, civico 37 di corso Bersaglieri.

Ieri, all’inaugurazione, oltre all’Assessore alla cultura Leonardo Varasano e al suo predecessore Andrea Cernicchi, c’era il gotha dei fotografi perugini: Carlo Bianconi, Marco Nicolini, Franco Prevignano, Rino di Maio, oltre all’amica borgarola Sandra Salucci, alla giornalista Paola Costantini…

Mario Pennicchi è anche storico della fotografia e possiede una rara competenza in fatto di pellicola. Senza ignorare le tecnologie avanzate, intende mantenere sapori e saperi di sviluppo e stampa tradizionali. Tanto che la camera oscura è il fiore all’occhiello del fotoclub.

Che, nei suoi 110 metri quadi di superficie, ospita una sala di posa, con dotazione completa, una saletta da proiezione per visionare e valutare prodotti, un importante spazio espositivo, una zona ristoro.

“In questo biennio – racconta Mario – non siano stati con le mani in mano, pur con le limitazioni e la prudenza imposte dalla pandemia”. E aggiunge: “Abbiamo tenuto corsi di formazione per allievi i cui prodotti sono qui esposti”. E mostra un’intera parete che ospita immagini a colori e in bianco e nero, sia liberi che a tema (le scale di Perugia… e tanto altro).

I soci e amici sono una ventina, ma è prevedibile che il numero si amplierà di molto. Appena correrà notizia di questo Fotoclub in cui è possibile crescere, confrontarsi, dialogare su temi non solo fotografici.