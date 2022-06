Minimetrò, chiuso per manutenzione programmata. Navette in sostituzione

Il minimetrò chiude per manutenzione. Come da programma annuale, il sistema di trasporto sarà sottoposto a un check programmato domenica 19 giugno. In alternativa, sarà attivo il serivizio di autobus gratuito Mm2 che effettuerà lo stesso percorso del minimetrò:

L'orario previsto è 9-20.45, ultima corsa, con frequenza di 15 minuti.

In prossimità di ciascuna stazione del minimetrò, rende noto l'azienda, verranno installate apposite comunicazioni contenenti le indicazioni del servizio sostitutivo autobus gratuito linea Mm2.

Le scale mobili e l’ascensore inclinato attigui alla stazione di Pincetto continueranno il loro regolare esercizio.