Ponte della Pietra, il futuro di via Chiusi e il dilemma tra Metrobus e biodiversità

A Perugia la realizzazione del sistema Bus Rapid Transit, il Brt, sta generando numerose perplessità tra i cittadini, soprattutto riguardo le possibili ripercussioni sul patrimonio arboreo di via Chiusi, a Ponte della Pietra, dove è previsto l’abbattimento di 100 alberi per il passaggio del mezzo di trasporto.

La consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Francesca Tizi, con il sostegno di una parte della comunità che intanto ha già lanciato la petizione “Salviamo gli alberi di via Chiusi dal Metrobus”, ha espresso preoccupazioni circa le possibili conseguenze negative di tale sviluppo, sottolineando come gli alberi siano non solo un elemento estetico ma anche un contributo vitale alla biodiversità, alla qualità dell’aria e al benessere psicofisico dei cittadini.

Durante la question time di oggi in consiglio comunale, Tizi ha messo inoltre in evidenza che la decisione di implementare una corsia preferenziale in un’area priva di traffico intenso non solo sembra non offrire vantaggi in termini di efficienza del servizio, ma solleva anche questioni ambientali significative. “La creazione di una corsia preferenziale dovrebbe essere considerata dove il traffico è più denso, e dove può realmente migliorare la durata del viaggio. Invece l’attuale progetto rischia di compromettere l’ambiente e il patrimonio arboreo senza giustificati benefici” sottolinea Tizi.

L’assessore Otello Numerini, in risposta alla consigliera, ha evidenziato l’importanza delle corsie preferenziali, sottolineando che il tracciato è stato progettato per minimizzare l’impatto sull’ambiente esistente e per adattarsi alle infrastrutture stradali presenti.

Il finanziamento del progetto da parte del Mit attraverso il Pnrr rientra nella missione di promuovere una rivoluzione verde e la transizione ecologica, infatti secondo quanto riportato dall’assessore, il Brt si allinea a questi obiettivi, mirando a ridurre la congestione e l’inquinamento attraverso un sistema di trasporto pubblico efficiente e sostenibile, che incentivi l’uso del mezzo elettrico a basso impatto ambientale.

Numerini ha spiegato che durante lo sviluppo del progetto si è posta particolare attenzione alla preservazione degli alberi esistenti, come dimostra la decisione di non abbattere nove alberi presso il capolinea di Fontivegge e di piantare un numero maggiore di alberi rispetto a quanto previsto inizialmente. È inoltre prevista un’ottimizzazione di carattere più generale anche per via Chiusi che, come specificato da Numerini, “potrà essere più puntualmente riferita solo a completamento del progetto esecutivo”.

La tensione tra sviluppo urbano e conservazione ambientale è un tema ricorrente nelle città e Perugia ne è un esempio emblematico. È essenziale che le decisioni vengano prese attraverso un processo partecipativo che includa tutte le parti interessate, dalla popolazione locale agli esperti di urbanistica e ambientali, per trovare una soluzione che soddisfi sia le necessità di mobilità che la tutela dell’ambiente.