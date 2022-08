Perugia, messa in sicurezza in dirittura d'arrivo: presto riaperte al transito via Ripa di Meana e viale San Domenico

Proseguono i lavori di messa in sicurezza idrogeologica dell’area del vallone di Santa Margherita.

Dopo l’iniziale attività di ripulitura della scarpata, necessaria per procedere con gli interventi volti al consolidamento della stessa, e di indagine di verifica sulla presenza di ordigni bellici, si è successivamente provveduto a procedere alla realizzazione paratia di pali con cordolo di collegamento in via del Cortone, al rifacimento della fognatura delle acque bianche e acque miste; realizzazione zanella e cordolo laterale e preparazione strada per bitumatura.

I lavori in viale San Domenico hanno riguardato la realizzazione di paratia di pali con cordolo nelle due zone previste, l’intervento sulla scalinata tra via del Cortone e via Ripa di Meana, con demolizione e palificazione delle scarpate e consolidamento della zona.

Nella fase finale dei lavori, si procederà alla messa a dimora di numerose sementi erbacee con caratteristiche perenni, sempreverdi e pioniere e di arbusti cespugliosi nonché al rifacimento delle scalinate di collegamento e dei percorsi pedonali che saranno resi maggiormente sicuri anche grazie alla nuova e potenziata illuminazione.

Alla luce dell’attuale stato di avanzamento dei lavori è prevista la riapertura di via del Cortone nel corso del mese di settembre, mentre la riapertura di via Ripa di Meana e via San Domenico è programmata per il successivo mese di ottobre.