Mercato Coperto. Serranda bloccata della Pescheria di Bolsena. Tecnici al lavoro. Tutto a posto per venerdì... salvo imprevisti

Mercato Coperto. Serranda bloccata della Pescheria di Bolsena. Tecnici al lavoro. Tutto a posto per venerdì. Almeno sembra.

Ne abbiamo parlato nell’edizione di ieri, avendo constatato de visu l’antipatico inconveniente [ INVIATO CITTADINO Mercato Coperto, la serranda blocca la Pescheria di Bolsena (perugiatoday.it) ].

Di serrande al quarto piano ce ne sono una decina. L’unica che si è messa a fare i capricci, fino al punto da inibire l’apertura della Pescheria, è stata quella lì. Forse perché otto metri di lunghezza non sono pochi. E le stecche si flettono e s’inceppano. Sebbene, alle prove tecniche precedenti, tutto filasse liscio.

Ma, vuoi il caldo, vuoi l’eventuale polvere depositatasi su guide e ingranaggi, quel marchingegno non voleva saperne di scorrere. Sembrava saldato, congelato, inchiodato.

Ragion per cui – come abbiamo già riferito – i titolari dell’esercizio avevano il dente avvelenato. Contro la jella, più che contro un soggetto umano vero e proprio. Pur avendo dalla loro delle ottime ragioni per arrabbiarsi. E hanno fatto, comprensibilmente, il diavolo a quattro, nel constatare che un banalissimo inconveniente remava contro l’apertura lungamente attesa. Senza, peraltro, che – per venti giorni difilati – entrasse in cassa un centesimo.

Ieri mattina l’equipe di tecnici dell’assistenza era al lavoro: chi inerpicato su uno scalandrino, chi impegnato nell’azionare il motore. Col risultato che la serranda sembrava funzionare, ma poi s’inceppava contro la guida entro cui si mobilita.

Tentativi reiterati: forse va, forse no. C’è da dire che i dipendenti della ditta erano in ferie, come spesso accade in agosto. E hanno compiuto uno sforzo non da poco per attivarsi, venire a Perugia da Macerata, cercare una soluzione.

A fine mattinata, sembrava tutto a posto. Apertura prevista, dunque, per dopodomani, venerdì 26. All’insegna del classico detto “giovedì gnocchi, venerdì pesce, sabato trippa”. Venerdì PESCE. Appunto.