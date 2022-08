Mercato Coperto. La pescheria di Bolsena, in procinto di aprire, monta bancone e celle frigorifere. Sarà operativa da martedì 23 agosto. Poi, nei giorni successivi aprono anche macelleria e frutta-verdura [ INVIATO CITTADINO Mercato Coperto ai nastri di partenza (perugiatoday.it) ].

L’operazione Mercato Coperto, che subentra a quello “scoperto” di piazza del Circo, è in fieri. Di buona lena. Anche se si dice che forse un fruttivendolo dovrebbe/potrebbe restare nella piazza ai piedi della Rocca del Sangallo. Almeno questo chiedono i residenti di prossimità che apprezzano la filiera corta dei produttori.

Appena conclusa l’operazione pescheria, partirà quella della macelleria che sarà attiva nel giro di qualche giorno. Chiudendo così il semicerchio attraverso il quale il pubblico può accedere al terrazzo, chiuso sul fronte delle Logge dei Lanari.

“Saremo aperti quattro giorni alla settimana”, dice la titolare della pescheria. Ossia martedì e giovedì, venerdì e sabato.

Perché in modo discontinuo?

“Siamo attivi a Perugia da ben 30 anni. Per arrivare da Bolsena ci alziamo alle 1:30. Dunque un giorno di pausa è indispensabile per recuperare. Oltre – s’intende – alla chiusura obbligata di domenica e lunedì, quando non c’è pescato”.

Quali i prodotti che offrite?

“Pescato locale, ma anche pesce di mare”.

Qualcosa di particolare?

“Offriamo pure piatti pronti, da infilare in forno. Ma anche precotti”.

Per i gourmet al volo?

“Abbiamo panini speciali al pesce: una vera golosità”.

Contenti di tornare al Mercato Coperto?

“Certamente. Da qui siamo partiti e qui è bello tornare. Dopo oltre sei anni di esilio. Ma anche laggiù abbiamo sempre ben lavorato”.

Gli spazi sono adeguati alle vostre esigenze?

“Anche al Circo avevamo un bello spazio. Qui il fronte bancone supera gli otto metri. Siamo in condizione di accogliere i clienti con un’esposizione adeguata”.

Non resta che augurare buon lavoro.

DOMANDA FINALE: C’è chi ci chiede se al parcheggio del Mercato saranno attive le riduzioni-spesa come già avvenne in passato. Insomma: una tariffa ridotta nell’orario prima delle 9:00. Per consentire agli operatori di accontentare la clientela mattiniera, disposta a risparmiare un euro sul costo di due pro hora. Giriamo l’istanza al Comune di Perugia e alla Sipa.