Perugia, Manu in lutto: è morta Dorica Manconi

Il Manu in lutto. "Salutiamo la dottoressa Dorica Manconi, formidabile archeologa e studiosa, già direttrice del Museo archeologico nazionale dell’Umbria, assidua frequentatrice della nostra biblioteca. Nel ruolo di funzionario della Soprintendenza Archeologica per l'Umbria si è spesa, in particolare, per i territori della Valnerina, Todi, Spoleto e Gubbio. Ha dedicato tanti anni ed energie alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico umbro, che - con Lei - perde una protagonista e un punto di riferimento", si legge nel post Facebook del Museo.

E ancora: "Grazie alla sua passione ed impegno, è stato possibile organizzare la mostra dal titolo “La Magia degli Amuleti. Umbria e Sardegna vicine o lontane? Collezionismo e archeologia”, esposta presso il Centro Giovanni Lilliu – Barumini (SU) 3 febbraio – 20 giugno 2024: un’esposizione che ha voluto fortemente, per far dialogare reperti e manufatti conservati a Perugia con quelli della Sua terra, la Sardegna. Grazie Dorica, ci mancherà vederti passeggiare, osservare, dialogare, studiare, ma soprattutto tutelare il nostro lavoro".