Ucraina, Perugia dice no alla guerra. In centinaia in piazza

Le note di Imagine di John Lennon, i canti ucraini, le bandiere della pace e quelle delle associazioni e dei sindacati che hanno organizzato l'evento di oggi, 28 febbraio, in piazza Italia a Perugia.

In centinaia si sono ritrovati per manifestare contro l'offensiva russa in Ucraina e, in generale, contro la guerra. Un grido di pace dalla città di Capitini che si è stretta intorno alla comunità locale di cittadini della repubblica ex sovietica. Soprattutto donne, diversi bambini, da tempo in Italia e in questi giorni ancora di più con il cuore oltre confine. Con il fiato sospeso per i destini della propria nazione e dei propri cari. Tra i manifestanti anche la presidente della Regione, Donatella Tesei, e il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, insieme all'assessore Gabriele Giottoli.

"Questi video li manderemo ai nostri cari che sono in Ucraina" promottono i rappresentanti della comunità ucraina che domani incontrerà il cardinale Gualtiero Bassetti, mentre si lavora all'accoglienza dei profughi.