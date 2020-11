Perugia in lutto, è morto il notaio Giancarlo Antonioni: "Un autentico protagonista"

“Con la scomparsa di Giancarlo Antonioni se ne va un pezzo di storia della Perugia del Novecento. A poche persone è concesso il privilegio di associare a un cognome l’identità di una professione. Per Perugia, Giancarlo Antonioni non è stato solo un notaio, ma il notaio”. È quanto afferma l’assessore regionale Michele Fioroni, esprimendo il suo cordoglio e le “le più sincere condoglianze” alla famiglia del notaio, scomparso venerdì.

“Con Giancarlo Antonioni – sottolinea l’assessore - se ne va non solo un pezzo di storia di Perugia, ma il ricordo di un’intera stagione in cui la nostra Regione era considerata modello di crescita e sviluppo. Un ruolo il suo non da semplice spettatore, ma da autentico protagonista. Nel suo studio tanti gli atti redatti che sancirono quel modello”.

“Ma il notaio Antonioni è stato anche protagonista della vita culturale perugina – continua Fioroni -, con una capacità unica di accompagnare il più impegnativo degli approfondimenti alla leggerezza di una risata. La sua anima goliardica rimane anch’essa una traccia storica di una Perugia che fu”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Anche il suo impegno politico – conclude - lascia il ricordo di uno stile di cui sembra oggi essersi persa la memoria”.