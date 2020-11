Perugia in lutto, l'annuncio di Confcommercio: "E' morto l'imprenditore Marco Pittola"

"Oggi ci ha lasciato Marco Pittola, noto imprenditore perugino nel settore della distribuzione mobili e arredamento, uomo del sistema Confcommercio, dove ha ricoperto per lunghi anni incarichi importanti a livello locale, regionale e nazionale. La presidenza, i dirigenti, la direzione, i dipendenti di Confcommercio Umbria lo ricordano con stima ed affetto e partecipano con cordoglio al dolore della famiglia".

Marco Pittola, scrive Confcommercio sul suo sito, "era membro del Consiglio di Confcommercio Umbria e del Consiglio di Confcommercio Perugia e comprensorio. Il suo impegno nel sistema di rappresentanza delle imprese del terziario umbre lo ha portato a ricoprire incarichi di responsabilità anche in diverse strutture operative di Confcommercio Umbre". E ancora: "E’ nel settore della distribuzione di mobili e arredamento che ha espresso al massimo la sua dedizione alla tutela degli imprenditori del comparto. Per molti anni presidente di Federmobili Umbria, è stato membro della giunta nazionale Federmobili e delegato regionale per il settore mobili nella maggiore organizzazione di rappresentanza del settore in Italia".



I funerali si svolgeranno domani 11 novembre, alle ore 10:30, nella chiesa di San Sisto, Perugia.