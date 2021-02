Perugia in lutto, è morta Giovanna Benedetti Speziali. Romizi: "Se ne va una donna che ha dato lustro alla nostra città"

Il sindaco: "Per la sua storia, per il suo impegno, per il suo altruismo è, senza dubbio, un esempio per molte donne del nostro tempo"

Perugia in lutto. Il Sindaco Romizi e l’amministrazione comunale, spiega una nota del Comune di Perugia, "si uniscono al dolore della famiglia e di tutti coloro che hanno conosciuto e stimato Giovanna Benedetti Speziali, scomparsa a 75 anni".

“Se ne va una donna che ha dato lustro alla nostra città –ha detto il Primo cittadino- come donna e come imprenditrice; che ha saputo, insieme alle figlie Maria Pia e Francesca, guidare una realtà imprenditoriale importante come la Mauro Benedetti Spa, mantenendo, peraltro, nel corso del tempo, un forte legame tra l’azienda stessa e Perugia. La Dotoressa Giovanna Benedetti Speziali, per la sua storia, per il suo impegno, per il suo altruismo è, senza dubbio, un esempio per molte donne del nostro tempo”.

Nata a Perugia nel 1945, Giovanna Speziali Benedetti si laurea nel 1970 in Economia e Commercio all’ateneo cittadino. È stata docente universitaria, titolare della pellicceria “Pia Speziali Bulletti” ed in seguito Presidente del CdA e Amministratore Delegato della Mauro Benedetti S.p.A., azienda perugina di imballaggi in cartone ondulato, tra le prime aziende del settore in Italia, fondata negli anni 50 da Mauro Benedetti. Nel 2012 il Comune di Perugia la iscrive all’Albo d’Oro della Città non solo per la sua infaticabile azione di guida di una delle aziende più rappresentative del capoluogo umbro, con cui peraltro ha sempre voluto uno stretto rapporto, mantenendovi la sede legale e amministrativa, ma anche per il suo impegno nel mondo dell’associazionismo e del volontariato. Giovanna Speziali Benedetti è stata infatti nominata dal Sindaco Romizi quale rappresentante del Comune di Perugia nella Fondazione Musica Classica; in precedenza era stata anche consigliera della Sagra Musicale Umbra, nonché socia di Aidda Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Soroptimist International e volontaria della Croce Rossa Italiana.