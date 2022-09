Lotta al cambiamento climatico, i ragazzi di Friadays for Future tornano in piazza

I ragazzi di Fridays for Future tornano in piazza. Lotta al cambiamento climatico, rivoluzione degli stile di vita, persone no profitti. Il tema dell'ambiente, della sostenibilità, di un'ijnversione di marcia che non ha più tempo da espettare sono tornati a riecheggiare negli slogan dei giovani, ma non solo, che questa mattina hanno marciato da piazza Grimana fino all'acropoli. Riprendono le manifestazione a favore dell'ambiente del venerdì, un'adesione non altissima, ma era il primo appuntamento dopo una pausa piuttosto lunga. Una manifestazione, a Perugia come nel resto d'Italia, però necessaria ora, spiegano gli organizzatori, visto l'imminente appuntamento elettorale e il bisogno indeclinabile di mettere al centro delle agende politiche, nazionali e locali, i temi della sostenibilità a tutto tondo. Temi che Fridays for Future, a proposito di Agende, ha racchiuso in quella climatica, che i candidati, nella loro intenzione, dovrebbero essere proprie di ogni candidatato.

"Gli eventi degli ultimi mesi hanno dimostrato che gli effetti della crisi climatica stanno colpendo anche il nostro paese e a dimostrazione di quanto poco si sia fatto negli ultimi decenni sui temi ambientali. Quest’estate si è aperta con il disastro della Marmolada e si sta chiudendo con degli eventi calamitosi che hanno colpito le Marche. A questo si sommano l’estrema siccità, la conseguente crisi idrica e la crisi energetica che hanno nuovamente messo in luce che gli effetti dei cambiamenti climatici non sono solo ambientali ma anche economici e sociali" sostengono gli organizzatori, ricordando che "le emissioni di co2 non si stanno riducendo, ma continuano ad aumentare. Il mondo continua a espandere le infrastrutture per i combustibili fossili e a far guadagnare con extraprofitti da capogiro le grandi aziende del fossile. Abbiamo un estremo bisogno di un piano di giustizia ambientale, climatica e sociale".