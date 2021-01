Due anni senza Leonardo Cenci: Perugia lo ricorda con una messa in Cattedrale

Divenuto un simbolo della città grazie al suo impegno per la ricerca e per la lotta contro il cancro, ha lasciato in eredità l'associazione Avanti Tutta da lui fondata

Due anni senza Leonardo Cenci, anche se Leo continua a vivere nelle attività dell'associazione Avanti Tutta da lui fondata e nel ricordo della sua Perugia, di cui è diventato un simbolo grazie al suo impegno per la ricerca e per la lotta contro il cancro. Il triste anniversario ricorrerà sabato 30 gennaio, e la città lo celebrerà con una messa nella Cattedrale di San Lorenzo (ore 18), nel rispetto delle vigenti normative di prevenzione rischio covid19.

“Il nostro entusiasmo nel portare avanti la volontà di Leonardo - spiega il fratello Federico Cenci - diventa ogni giorno più determinato, forte anche del sostegno e delle tante collaborazioni messe in campo nell’ultimo anno per nuovi progetti utili al bene comune”. Sempre domani uscirà anche il nuovo numero dell’Avanti tutta Magazine, la pubblicazione dell’associazione che nel 2021 uscirà trimestralmente e sarà distribuito in abbinamento gratuito al Corriere dell’Umbria.

Al fianco di Avanti tutta si schiera intanto ancora una volta il Perugia calcio nell'ambito dell’iniziativa 'Il Mio Dono', che attraverso Unicredit mette a disposizione delle associazioni non profit un totale di 200.000 euro. Ogni associazione può ottenere fino a 12.000 euro grazie ai clic che riceverà, ogni clic è un voto (qui è possibile farlo) e a scendere in 'campagna elettorale' in un video postato sui social dal Grifo sono i biancorossi Sgarbi ed Elia: "Votate per Avanti Tutta". Più voti si ottengono più alto sarà il contributo che riceverà l'associazione per sostenere i malati oncologici e le loro famiglie.