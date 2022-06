Servizio civile, 150 giovani volontari per le cooperative dell'Umbria

Legacoop Umbria ha accolto 150 volontari di Servizio civile universale che saranno impegnati nei prossimi dodici mesi in 11 progetti realizzati dalle cooperative associate in tutto il territorio regionale.

“Da oltre vent'anni Legacoop Umbria - dice Andrea Radicchi, responsabile del Servizio civile - ospita giovani attraverso l’esperienza di servizio civile sviluppando un percorso di cittadinanza attiva, di vicinanza alla comunità e di aiuto alle fasce più deboli. Quest'anno permetterà ai 150 ragazzi di conoscere anche i valori del movimento cooperativo e permetterà a noi di avvicinarci alle giovani generazioni, un anno importante di conoscenza reciproca. Sono per lo più giovani che si affacciano per la prima volta in un contesto strutturato, di equipe, lo faranno attraverso un'esperienza di aiuto al prossimo. Al termine del percorso di un anno circa il 30% dei volontari si trattengono a lavorare nelle nostre cooperative”

Diversi i settori di impiego: dall’assistenza alle persone fragili, minori, disabili, anziani, richiedenti asilo e rifugiati; la tutela del Patrimonio artistico, cinema, sistema museale, promozione della differenza di genere, educazione ambientale e turismo sostenibile.

Il servizio civile rappresenta un momento unico per la crescita dei giovani, per scoprire le proprie potenzialità, per entrare in contatto con il profondo senso di solidarietà sociale, partendo da un’esperienza concreta arricchita di momenti di formazione teorica e pratica.

Un percorso di crescita personale rilevante, ogni volta una nuova scommessa da condividere e migliorare insieme a energie nuove e vitali che solo i giovani possono portare attraverso l’aiuto alla comunità.

“Un'esperienza importante - conclude Radicchi - che secondo noi tutti i giovani del territorio dovrebbero fare per conoscere le varie realtà delle comunità locali e anche le situazioni di disagio che ci sono nel nostro territorio. Diamo quindi il benvenuto ai volontari, e li ringraziamo di averci scelto e sicuramente faremo un percorso di crescita insieme”.