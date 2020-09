Perugia, strade a nuovo in centro storico: la mappa dei lavori del Comune

Cantieri in centro storico a Perugia. Il Comune di Perugia annuncia lavori in via Annibale Mariotti e nella zona di Porta Sole. L’inizio dei lavori in via Mariotti "è previsto per il 7 settembre 2020, l’ultimazione è prevista per il giorno 12 settembre 2020; le attività verranno svolte in orario diurno dalle 07:00 alle 18:30 dal lunedì al sabato". E ancora: "Al fine di consentire l’esecuzione degli stessi in condizioni di sicurezza saranno adottati i seguenti provvedimenti: soppressione degli stalli di sosta dell’area interessata dai lavori per un periodo continuativo dal 07/09/2020 al 12/09/2020; istituzione del divieto di transito su Via della Cupa e via Cesare Caporali durante l’orario dei lavori dal 07/09/2020 al 12/09/2020; soppressione degli stalli di sosta di via Eburnea e via San Giacomo durante l’orario dei lavori".

Cantieri anche in Via del Sole, Piazza Biordo Michelotti, Piazza Rossi Scotti e Via delle Prome.

L’inizio dei lavori "è prevista per il giorno 07 settembre 2020, l’ultimazione è prevista per il giorno 19 settembre 2020; l’intervento sarà effettuato in orario diurno dalle 07:30 alle 18:30 dal lunedì al sabato". E ancora: "Al fine di consentire l’esecuzione degli stessi in condizioni di sicurezza verranno assunti i seguenti provvedimenti: soppressione degli stalli di sosta delle vie interessate dai lavori per un periodo continuativo dal 07/09/2020 al 19/09/2020; istituzione del divieto di transito su Via del Sole, Piazza Biordo Michelotti, Piazza Rossi Scotti e Via delle Prome per un periodo continuativo dal 07/09/2020 al 19/09/2020".