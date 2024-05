Lavori stradali in via Pinturicchio e in via Piaggia Colombata: divieto di transito dal 27 maggio

Perugia si prepara a una settimana di lavori stradali per la bitumatura di due strade della città ovvero via Piaggia Colombata e via Pinturicchio.

Il Comune di Perugia fa sapere che per far consentire i lavori dal 27 al 31 maggio è disposto il divieto di transito lungo via Piaggia Colombata dalle 8.30 alle 17.30 e in via Pinturicchio dalle 18 alle 6 del giorno successivo.

In entrambi i casi è prevista una deroga al divieto per i veicoli di soccorso e per quelli dei residenti diretti alle aree interne.

Nelle ore in cui i lavori non saranno eseguiti sarà ripristinata la regolare circolazione stradale.