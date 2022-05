Acqua, lavori alla rete nel Perugino: erogazione sospesa, le zone interessate

Interventi di manutenzione straordinaria alla rete idrica renderanno necessaria l’interruzione dell’erogazione per lunedì dalle 8.30 alle 14 a Perugia. L’interruzione interesserà, come rende noto Umbra Acque, le frazioni di Ripa e Pianello e precisamente strada Casevecchie, strada Fabrianese, via delle Marmore, strada per Petrignano, strada Castel d’Arno e le vie e le zone limitrofe.

Umbra Acque “rimane a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445”.