Piazza Biordo Michelotti si rifà il look. Meno male che il Cantiere Comunale c’è. Rifatti mattonata e pavimentazione

Piazza Biordo Michelotti si rifà il look. Meno male che il Cantiere Comunale c’è. Mattonata e pavimentazione in pietra al top.

Basta coi ripristini abborracciati e approssimativi. A fare le cose per bene, restituendo alla città la facies originaria, ci pensano gli addetti del Cantiere. Cui c’è da augurare lunga vita.

Perché è l’unico soggetto che garantisce lavori e rifiniture ad hoc. Anche se c’è un detto perugino che ironizza sulla flemma dei dipendenti (“Uno fa, uno tiene, uno guarda se vien bene”), sostenendo che prendono le cose con calma.

Ma fanno bene, anzi benissimo, non solo per il fatto che gli addetti sono bravi e scrupolosi, ma perché non hanno fretta di chiudere. O non si peritano di risparmiare sui materiali per maturare un guadagno superiore. Esempio lampante: la tenuta della pavimentazione di piazza Cavallotti, dopo anni di pietre traballanti.

È accaduto più volte che certe imprese lasciassero lavori mal eseguiti. Addirittura da guastare e rifare ex novo. Penso a via dei Ciechi, in zona fra via del Roscetto e Slargo della Pesa.

Dopo diversi interventi alla sommità di Porta Sole, in adiacenza alla ex Clinica, c’era di che sistemare. Così, a far capo dal Natale 2021, il Cantiere ha iniziato a rifare la mattonata. Che ora risulta regolare e perfetta. Pur avendoci lavorato a singhiozzo. Perché li chiamano di qua e di là.

Ma hanno posto anche mano al rifacimento della pavimentazione in pietra. Entro la settimana corrente termineranno il lavoro. Che risulta già di piena soddisfazione.

Buon segno che venga manutenuta questa piazza al cui vertice si posizionano via dell’Aquila, la stradina con la quota più alta della città (493 slm), e via Mattioli dove nacque e visse, fino al primo anno di vita, il poeta perugino Sandro Penna.



Un consiglio… interessato. Risulta che diversi dipendenti sono già andati, o sono in procinto di andare, in pensione. Tre elementi sono stati assunti. Si chiede agli amministratori di conservare gelosamente il Cantiere. Mantenendo una tradizione di competenza ed efficacia.